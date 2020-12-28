Португалия: вакцинация началась

Мигелу Гимарайншу сделали прививку от Covid-19 в первый день вакцинации, в больнице Сан-Жуан в Порту, около 11:45. Он сказал журналистам, что «это было очень быстро, не причинило боли, а администрирование было чрезвычайно простым».

Президент Ордена медиков воспользовался возможностью, чтобы призвать португальцев не бояться вакцинации, считая, что это «акт гражданского долга».

Президент OM - уролог Госпитального центра Сан-Жуан, был вызван администрацией больничного отделения на первую фазу вакцинации из-за его деятельности в области трансплантации почки.

«Я уже делал другие прививки, они бывают болезненными, но эта очень простая, хорошо применяемая, без каких-либо проблем», - сказал Мигел Гимарайнш.

Врач напомнил, что «иммунитету нужно время, чтобы проявиться» и что «нужно будет принять вторую дозу 17 января, тогда иммунитет еще более укрепится».

«Мы должны использовать все средства индивидуальной и коллективной защиты», - подчеркнул он, добавив, что «по мере того, как все будут вакцинированы, все будут более защищены, и можно будет добиться группового иммунитета, что на практике означает победу в борьбе с вирусом».

Как и в других странах Европейского Союза, в Португалии вакцина является необязательной, бесплатной и универсальной, ее предоставляет Национальная служба здравоохранения.

На фото: Мигел Гимарайнш