Португалия: важная информация для работающих по recibos verdes в связи с Covid-19

Речь идет об авансовых платежах, производимых в счет уплаты конечного подоходного налога (IRS) в следующем году.

Обычно самозанятые работники должны сделать на протяжении года три pagamentos por conta: до 20 июля, до 20 сентября и до 20 декабря.

Однако в результате ситуации с Covid-19 произошли изменения в сроках.

В соответствии с дополнительным бюджетом, самозанятые работники, которые не в состоянии произвести первый (в июле) и второй (в сентябре) авансовые платежи, могут заплатить общую сумму без каких-либо обременений или сборов до конца третьего платежа (20 декабря).

Вместе с тем, хотя дополнительный бюджет уже был утвержден в парламенте - документ еще не обнародован и еще не вступил в силу. Таким образом - выходит, что срок для внесения первого платежа - до 20 июля - уже истек. Соответственно, чтобы правило, установленное в дополнительном бюджете, не утратило силу, Государственный секретарь по налоговым вопросам издал распоряжение о продлении срока первого авансового платежа до 31 августа 2020 г.

Напомним, что производить pagamentos por conta обязаны налогоплательщики, которые получают доход категории B с годовой суммой менее 10.000 евро и не производят удержание налога (retenção na fonte).

Cамозанятые работники могут прекратить производить pagamentos por conta, если они перестали получать доход категории B или если налоговых вычетов (retenções na fonte) или pagamentos por conta, уже произведенных в этом году, достаточно для покрытия суммы IRS, подлежащей выплате в следующем году.

В случае, если налогоплательщики не произведут pagamentos por conta, которые обязаны сделать, они могут быть оштрафованы за нарушение налогового режима.

Напомним также, что касательно предоставления квартального отчета (declaração trimestral) работающими по recibos verdes никаких отсрочек в связи с Covid-19 не предусмотрено. Следовательно, у них осталось несколько дней, до пятницы 31 июля, чтобы подать декларацию, в которой должны быть указаны доходы, полученные в апреле, мае и июне с.г. Эти значения будут использоваться для расчета взносов в Соцстрах за июль, август и сентябрь 2020 года.

Отметим, что финансовую помощь, полученную в качестве «чрезвычайной поддержки в связи с сокращением экономической активности» (Apoio extraordinário à redução da atividade económica), в ежеквартальном отчете указывать не нужно - декларируется только доход, реально полученный от осуществления самостоятельной деятельности.

Что касается финансовой поддержки, получаемой в качестве «исключительной поддержки семьи» (Apoio excecional à família=, то эту сумму в ежеквартальном отчете указывать нужно - в виде дохода от предоставления услуг (prestação de serviços).