Португалия: важная информация для владельцев котов

Новый законопроект Министерства сельского хозяйства, который будет подан в ближайшее время в парламент Португалии, предусматривает чипирование всех домашних кошек, начиная с 2021 года.

Собаки уже обязаны иметь идентификационные чипы, начиная с 2008 года, и вот теперь данная мера будет введена и для домашних кошек.

Согласно данному закону, все кошки, родившиеся до 19 мая, должны будут быть чипированы в течение следующих двух лет, в то время как кошки, рожденные после 19 мая, должны быть чипированы в течение трех месяцев. Это относится ко всем животным, в том числе тем, которых продают заводчики или зоомагазины.