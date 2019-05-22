Португалия: важная информация для владельцев котов

Среда, 22 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: важная информация для владельцев котов

Министерство сельского хозяйства Португалии предложило чипировать всех домашних кошек.

Новый законопроект Министерства сельского хозяйства, который будет подан в ближайшее время в парламент Португалии, предусматривает чипирование всех домашних кошек, начиная с 2021 года.  

Собаки уже обязаны иметь идентификационные чипы, начиная с 2008 года, и вот теперь данная мера будет введена и для домашних кошек. 

Согласно данному закону, все кошки, родившиеся до 19 мая, должны будут быть чипированы в течение следующих двух лет, в то время как кошки, рожденные после 19 мая, должны быть чипированы в течение трех месяцев. Это относится ко всем животным, в том числе тем, которых продают заводчики или зоомагазины.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья