Португалия: важные изменения в трудовом законодательстве

Поправки к Трудовому кодексу (ТК) - в рамках т.н. Программы достойного труда - были опубликованы в Diário da República 3 апреля.

Однако в реальности большинство положений Lei 13/2023, de 3 de abril вступит в силу в первый день следующего месяца, т.е., символически, 1 мая, когда отмечается День труда.

Напомним, что ТК был предметом интенсивных дебатов между правительством, оппозиционными партиями и социальными партнерами около двух лет, в течение которых было представлено более 300 предложений о поправках.

Итоговый документ вводит и изменяет более 150 норм трудового законодательства. В целом они представляют комплекс мер, направленных на улучшение условий труда и совмещение личной, семейной и профессиональной жизни.

Рассмотрим основные изменения.

I. РЕЖИМ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ (TELETRABALHO)



А) Расширение права на удаленную работу

Право на удаленную работу теперь распространяется на родителей детей с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или онкологией, независимо от их возраста.

Согласно новой статье 166.º-A ТК, «работник, имеющий ребенка в возрасте до 3 лет или, независимо от возраста, ребенка-инвалида или страдающего хроническим или онкологическим заболеванием, вправе осуществлять деятельность в режиме удаленной работы, когда это совместимо с выполняемой работой и у работодателя есть ресурсы и средства для этой цели».



Б) Расходы работника фиксируются в договоре

Дополнительные расходы, связанные с удаленной работой, теперь будут фиксироваться в трудовых договорах: «Индивидуальный трудовой договор и коллективный трудовой договор должны устанавливать - при заключении договора о предоставлении удаленной работы - размер компенсации, причитающейся работнику за дополнительные расходов».

При отсутствии соглашения между работником и работодателем о фиксированной сумме дополнительными расходами считаются «приобретение товаров и (или) услуг, которых у работника не имелось до заключения договора», а также «определенные по сравнению с аналогичными расходами работника в последний месяц работы на очной основе».



II. ЗДОРОВЬЕ



А) Больничные - через приложение SNS24

Больничные продолжительностью до трех дней можно будет запросить через цифровую службу Национальной службы здравоохранения (SNS24), под личную ответственность, но не более двух раз в год. Отметим, что эти дни не оплачиваются работодателем или Службой социального страхования.

Б) Увеличена продолжительность обязательного отпуска отца по уходу за ребенком

Обязательный отпуск отца по уходу за ребенком (licença parental obrigatória do pai) увеличивается с нынешних 20 рабочих дней до 28, подряд или с перерывами. «Отец обязан брать отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 28 дней, подряд или в совокупности, в течение 42 дней после рождения ребенка, пять из которых берутся подряд сразу после рождения», - указывают новые нормы.

После 28-дневного отпуска отец по-прежнему будет иметь право на 7 дней отпуска, подряд или с перерывами (вместо нынешних 5 рабочих дней), если они будут взяты одновременно с использованием первоначального отпуска по уходу за ребенком матерью.

В) Увеличена продолжительность отпуска в связи со смертью родственников (licenças por falecimento)

Отпуск в связи со смертью супруга, ребенка и пасынка/падчерицы увеличен до 20 дней подряд (вместо прежних 5-ти). В случае смерти других родственников 1-й степени родства по прямой линии отпуск продлевается на срок до 5 дней подряд. Также создается новый вид отпуска в связи с трауром по гибели плода в утробе (licença por luto gestacional), который может длиться до 3 дней.

Г) Неофициальные опекуны имеют право на неполный рабочий день

Неофициальные опекуны (cuidadores informais) теперь будут иметь право на работу на условиях неполного рабочего дня в течение «максимум четырех лет при гибком рабочем графике», не будучи обязаны «предоставлять дополнительную работу».

Для этих работников также вводится ежегодный неоплачиваемый отпуск продолжительностью 5 дней подряд, о котором необходимо, однако, сообщить работодателю за 10 дней, указав даты, в которые вы собираетесь его взять.

III. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ, КОМПЕНСАЦИИ, ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНЫХ ЧАСОВ И ДР.

А) Увеличена компенсация при расторжении срочных трудовых договоров

Компенсация, выплачиваемая работником по окончании срочного договора (contrato a termo), будет определяться из расчета базовая зарплата (retribuição base) за 24 дня плюс надбавки за выслугу лет (diuturnidades) за каждый полный год работы вместо прежних 18-ти.

Б) Увеличены компенсации при увольнении

Величина компенсации при коллективном увольнении (despedimento coletivo) и увольнении по сокращению рабочего места (extinção de posto de trabalho) увеличивается с нынешних 12 дней базовой заплаты и надбавок за выслугу лет в год до 14 дней, но только по договорам, которые будут заключены после вступления в силу нового законодательства, не имея обратной силы.

В) После увольнений компании не смогут прибегнуть к аутсорсингу (внешнему найму)

Компаниям запрещено прибегать к внешнему найму (outsourcing) в течение 12 месяцев после коллективного увольнения или в связи с сокращением рабочего места. Нарушение этой нормы представляет очень серьезное административное правонарушение.

Г) Временные договоры продлеваются максимум четыре раза

Максимальное количество продлений срочных временных трудовых договоров (contratos de trabalho temporário a termo certo) сокращено с нынешних 6 до 4 раз. По истечении четырех лет продлений компании будут обязаны включить работников в штат, т.е. заключить постоянный трудовой договор.

Д) Увеличивается размер оплаты сверхурочных часов

Размер оплаты сверхурочных часов начиная со 100 отработанных часов в конкретном году увеличивается:

- в рабочие дни - с 25 до 50% в первый час или его часть и с 37,5 до 75% в последующий час/ы или его/их часть/и;

- в обязательный или дополнительный еженедельный день отдыха или праздничный день - с 50 до 100% за каждый час или его часть.

Е) Испытательный срок может быть сокращен или исключен

Теперь работодатель должен сообщать работнику о продолжительности и условиях испытательного срока (período experimental), и если он не сделает этого в течение 7 дней, считается, что испытательный срок отсутствует.

Также в случае испытательных сроков, равных или превышающих 120 дней, работодатель обязан уведомить работника о расторжении договора не менее чем за 30 дней.

Кроме того, испытательный срок для молодых людей, ищущих первую работу, и для длительных о безработных (более 180 дней без работы) может быть сокращен или даже исключен, если срок действия предыдущего срочного трудового договора, заключенного с другим работодателем, был был равен или превышал 90 дней.

Ж) Стажеры не могут получать меньше 80% от минимальной зарплаты

Профессиональные стажировки теперь оплачиваются в размере, как минимум, 80%, от национальной минимальной зарплаты (760 евро в 2023 году), а гранты на стажировку IEFP для выпускников вузов (licenciados) увеличены до 960 евро. Таким образом, стажеры теперь защищены системой социального страхования наравне с работниками по найму. Студенты-работники теперь смогут аккумулировать семейные пособия и гранты на обучение со своей зарплатой.

IV. РАБОТНИКИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ТЕПЕРЬ ИМЕЮТ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Механизм презумпции (наличия) трудового договора адаптирован к реалиям деятельности курьеров (estafetas) и других поставщиков услуг, работающих на цифровых платформах, таких как, Uber, Bolt, Glovo (сектор индивидуальных пассажирских перевозок TVDE, доставки питания). Это дает им возможность считаться сотрудниками этих платформ (либо посредников, которыми могут быть как частные, так и юридические лица) при условии, что выявляются, как минимум, два из шести установленных признаков занятости. При наличии у цифровой платформы посредника определить, кто является работодателем, должен суд.

Таким образом, работники цифровых платформ могут иметь доступ к отчислениям в Segurança Social, режиму несчастных случаев на производстве, расторжению договора, запрету на увольнение без уважительной причины, право на минимальную заработную плату, отпуск и лимиты рабочего времени. Новая статья 12.º- A ТК направлена на защиту работников в этом секторе, чтобы предоставить им основные гарантии безопасности, присущие трудовому договору.

V. РАБОТОДАТЕЛИ, НЕ ДЕКЛАРИРУЮЩИЕ РАБОТНИКОВ В SS, НЕСУТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У работодателей, включая частных лиц, будет 6 месяцев (после начала действия трудового договора) на то, чтобы заявить о работнике (включая домработниц - empregadas domésticas) в систему социального страхования (Segurança Social) и уплатить соответствующие взносы. В противном случае работодателям грозит лишение свободы на срок до 3 лет или штрафные работы в течение до 360 дней.

Так, частные лица должны будут уведомить Segurança Social о приеме домработницы, независимо от того, будет ли она работать полный или неполный рабочий день, по обычной или электронной почте.

При этом домработница может быть оформлена в одном из двух режимов: реальном (на основе отчислений с фактически уплаченных сумм) или условном (на основе отчислений по идексанту IAS и пропорционально количеству часов).

Также установлено наказание за систематическое и продолжительное использование recibos verdes. При наличии доказательств рецидива при использовании «фальшивых» recibos verdes (т.е. когда работник фактически работает на условиях трудового договора, но такового не имеет) работодатель может потерять право в течение двух лет подавать заявки на участие в государственных тендерах, а также пользоваться различными видами поддержки/налоговыми льготами.

VI. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЫПЛАТ

Одно из наиболее важных изменений ТК связано с прекращением возможности/необходимости для работников отказываться от причитающихся им выплат. Оно призвано положить конец получившей широкое распространение в последние годы практике «злоупотреблений со стороны работодателя», когда в процессе увольнения или при окончании срока действия трудового договора работодатели требовали от работников подписать заявление о том, что компания им больше ничего не должна. Таким образом, те вынуждены были отказаться от выплат (заработной платы, отпускных или рождественских субсидий, за сверхурочную работу), которые, возможно, не были произведены.