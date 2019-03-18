Португалия: ведущие клубы Англии нацелились на оборонца "Бенфики"

Понедельник, 18 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: ведущие клубы Англии нацелились на оборонца

Воспитанник лиссабонской "Бенфики", 21-летний защитник Франсишку Феррейра стал неожиданно популярен у скаутов ведущих английских клубов.

По сообщению инсайдеров в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуле" португальцем интересуются наставники этих двух команд и еще девяти представителей премьер-лиги.

Феррейра является воспитанником ведущей команды Португалии, и его действующий контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2022 года, напоминает английская Daily Mail. Тем не менее, скауты "МЮ" и "Ливерпуля" в минувший четверг присутствовали на матче португальцев в Лиге Европы против хорватского "Динамо" в Лиге Европы, где Феррейра забил гол в ворота Загреба. Известно также, что в Англии почти постоянно присутствует дефицит хороших игроков обороны, пишет vesti.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья