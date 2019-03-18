Португалия: ведущие клубы Англии нацелились на оборонца "Бенфики"

По сообщению инсайдеров в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуле" португальцем интересуются наставники этих двух команд и еще девяти представителей премьер-лиги.

Феррейра является воспитанником ведущей команды Португалии, и его действующий контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2022 года, напоминает английская Daily Mail. Тем не менее, скауты "МЮ" и "Ливерпуля" в минувший четверг присутствовали на матче португальцев в Лиге Европы против хорватского "Динамо" в Лиге Европы, где Феррейра забил гол в ворота Загреба. Известно также, что в Англии почти постоянно присутствует дефицит хороших игроков обороны, пишет vesti.ru.