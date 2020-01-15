Португалия: вегетарианцев все больше

Среда, 15 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: вегетарианцев все больше

За последние 10 лет в Португалии число вегетарианцев увеличилось в четыре раза, поэтому во всех заведениях общепита стали подавать овощные блюда без мяса.

Статистика свидетельствует, что 1,2% населения полностью отказались от мяса и рыбы. 5% с лишним — часто отказываются от мясных и рыбных блюд в пользу овощных. 0,6% — категорически не признают продукты животного происхождения, включая яйца и молочные продукты (исключение для некоторых — мёд), пишет ТАСС.

Подавляющее большинство строгих веганов и вегетарианцев — женщины и молодые люди от 25 до 35 лет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)