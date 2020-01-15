Португалия: вегетарианцев все больше

Статистика свидетельствует, что 1,2% населения полностью отказались от мяса и рыбы. 5% с лишним — часто отказываются от мясных и рыбных блюд в пользу овощных. 0,6% — категорически не признают продукты животного происхождения, включая яйца и молочные продукты (исключение для некоторых — мёд), пишет ТАСС.

Подавляющее большинство строгих веганов и вегетарианцев — женщины и молодые люди от 25 до 35 лет.