Португалия: велосипедист и алкоголь

Дело восходит к 24 сентября 2017 г., когда в г. Эшпозенде полиция остановила мужчину, ехавшего на велосипеде, в крови которого было обнаружен алкоголь в количестве 1,748 граммов на литр в крови.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к четырем месяцам действительного лишения свободы плюс, в виде дополнительной санкции, к запрету на вождение в течение года.

TRG подтвердил вынесенный приговор, заявив, что «ранее обвиняемый уже четыре раза был осужден за вождение под воздействием алкоголя».

«Учитывая предыдущие приговоры, вынесенные обвиняемому за одно и то же преступление, простая угроза тюремного заключения, т.е. наказание условно, не окажет сдерживающего влияния на поведение обвиняемого, с тем чтобы он не совершал новых преступлений в состоянии опьянения», - говорится в заявлении TRG.