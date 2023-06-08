Португалия: велосипедное будущее Лиссабона

Эта награда впервые была вручена в Нью-Йорке организацией Bloomberg Philanthropies в рамках празднования Всемирного дня велосипеда, который прошел 3 июня.

В результате Лиссабон получил 400 000 долларов. Эту сумму планируется использовать для создания высококачественной велосипедной инфраструктуры и более устойчивых вариантов для жителей и гостей Лиссабона.

Цель BICI состоит в том, чтобы помочь Лиссабону повысить скорость езды на велосипеде и способствовать благополучию общества, проектируя полосы таким образом, чтобы позаботиться обо всех.

Награда также включает в себя помощь Global Designing Cities Initiative (GDCI), которые являются экспертами в разработке проектов, разработке велосипедных рамок, сборе данных и исследованиях жителей.

Красивая архитектура Лиссабона имеет много плюсов, но также и минусов, особенно для велосипедного сообщества, с его узкими и крутыми мощеными улицами, которые не являются лучшими для велосипедиста, путешествующего на работу, или туриста, исследующего Лиссабон.

Помощь GDCI действительно необходима, чтобы иметь возможность проектировать велосипедные дорожки, которые будут доступны для всех людей.

Исследования показали, что город с высоким уровнем развития велосипедного движения создает социальные и экологические преимущества, которые, в свою очередь, делают жизнь населения более счастливой и здоровой.

Bloomberg Philanthropies / GDCI встретится с представителями Лиссабона и девяти других награжденных городов мира в Лондоне с 26 по 29 июня, чтобы начать процесс планирования и обсудить идеи.