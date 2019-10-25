Португалия: велосипедное состязание в Тавире

Пятница, 25 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: велосипедное состязание в Тавире

В состязании в Алгарви в февраля примет участие элита горного велоспорта и амбициозные любители.

Зарегистрируйтесь и участвуйте!

Велосоревнование в Алгарви — мероприятие категории S2, входящее в календарь Международного союза велосипедистов (Union Cycliste Internationale, UCI). Это важнейшее состязание на горных велосипедах в Португалии с участием лучших велосипедистов со всего света.

Это событие вызывает бурю эмоций у любого горного велосипедиста. Оно состоит из двух соревнований. Первое — велогонка UCI в Алгарви (Algarve UCI Bike Challenge), представляет собой гонку 2-й категории UCI для профессиональных велосипедистов с лицензией UCI, регламентированную правилами UCI для таких мероприятий (XCS). Второе — открытая велогонка в Алгарви (Algarve Bike Challenge Open Race). В ней могут участвовать велосипедисты, состоящие и не состоящие в федерации велоспорта. На этом состязании также соблюдаются определенные правила.

Все этапы состязания начинаются и завершаются в историческом центре — городе Тавира, но дороги для них разные. Участники объединяются в команды по двое и пересекают холмы, долины и ручьи по лучшим прибрежным тропам Баррокал и Серра-ду-Калдейран, испытывая командный дух. Главная цель велогонки в Алгарви — не просто победить, но разделить дух настоящего горного велосипедиста с товарищами и преодолеть преграды, постоянно ощущая удивительную чистоту природа.

Состязание пройдет с 7 по 9 февраля в Tavira

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)