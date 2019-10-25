Португалия: велосипедное состязание в Тавире

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Велосоревнование в Алгарви — мероприятие категории S2, входящее в календарь Международного союза велосипедистов (Union Cycliste Internationale, UCI). Это важнейшее состязание на горных велосипедах в Португалии с участием лучших велосипедистов со всего света.

Это событие вызывает бурю эмоций у любого горного велосипедиста. Оно состоит из двух соревнований. Первое — велогонка UCI в Алгарви (Algarve UCI Bike Challenge), представляет собой гонку 2-й категории UCI для профессиональных велосипедистов с лицензией UCI, регламентированную правилами UCI для таких мероприятий (XCS). Второе — открытая велогонка в Алгарви (Algarve Bike Challenge Open Race). В ней могут участвовать велосипедисты, состоящие и не состоящие в федерации велоспорта. На этом состязании также соблюдаются определенные правила.

Все этапы состязания начинаются и завершаются в историческом центре — городе Тавира, но дороги для них разные. Участники объединяются в команды по двое и пересекают холмы, долины и ручьи по лучшим прибрежным тропам Баррокал и Серра-ду-Калдейран, испытывая командный дух. Главная цель велогонки в Алгарви — не просто победить, но разделить дух настоящего горного велосипедиста с товарищами и преодолеть преграды, постоянно ощущая удивительную чистоту природа.

Состязание пройдет с 7 по 9 февраля в Tavira