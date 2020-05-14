Португалия: веранды ресторанов в Алгарве будут увеличены

В 16 муниципалитетах Алгарве владельцы ресторанов будут освобождены от пошлин на открытые террасы и веранды. Таким образом, заведения могут бесплатно увеличить площадь. Инициатива властей связана с профилактикой коронавируса. Об этом собщает агенство Lusa.

Муниципальные власти Portimão первыми объявили об освобождении от уплаты пошлин за террасы до конца года, в рамках «исключительного, временного режима». Данная мера еще находится в процессе утверждения.

По мнению местных властей, увеличение площади террас позволит соблюдать социальную дистанцию между гостями ресторанов и компенсирует для владельцев вынужденное ограничение по числу клиентов.

Ранее в Алгарве было принято решение об отмене всех фестивалей до 30 сентября. В этом году не будут проводится такие популярные мероприятия как средневековая ярмарка в Silves, фестиваль сардин в Portimão и фестиваль морепродуктов в Olhão.

Напомним, по последним данным DGS, в Португалии около 28 тысяч зараженных коронавирусной инфекции, 1163 пациентов скончались.