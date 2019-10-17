Португалия: верблюд напугал водителей в центре Визеу

Четверг, 17 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: верблюд напугал водителей в центре Визеу

Появление животного на дороге не вызвало серьезных инцидентов.

Жители Визеу стали свидетелями необычного зрелища. На проезжей части, в районе Capitão Homem Ribeiro оказался верблюд. Инцидент снял кто-то из свидетелей. На кадрах видно как мужчина, сотрудник зоопарка, пытается загнать животное обратно, однако, верблюд пытается удариться в бега.

Как оказалось, животное вырвалось из передвижного цирка, который устраивал представления неподалеку.

«Это была случайность. Кроме того, животное даже переходило дорогу по пешеходному переходу», - рассказал журналистам Марсио Фрейташ, сотрудник цирка. По его словам верблюд не опасен для людей, по его словам, появление животного не вызвало серьезных инцидентов.

По словам Фрейташа, сотрудники зоопарка сразу же заметили побег животного и быстро вернули его в зоопарк. Никаких официальных жалоб в мэрию от жителей Визеу не поступало.

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