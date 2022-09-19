Португалия: верфь-музей в Муртозе привлекает тысячи посетителей

Судостроительный завод-музей Монте-Бранко в Торрейре, Муртоза, который вживую демонстрирует строительство лодок молисейруш, достиг отметки в 2000 посетителей, сообщил сегодня городской совет.

«Верфь-музей Монте-Бранку является одним из опорных элементов с точки зрения мер по сохранению и улучшению кандидатуры лодки молисейру на включение в список Всемирного наследия, продвигаемой Межмуниципальным сообществом региона Авейру», - уверяет муниципалитет Муртозы.

Здесь строительство и ремонт лодок молисейруш и других судов показано вживую, руками мастера Жузе Риту, который с 2009 года сделал это музейное пространство работающей верфью.

Наряду с верфью, мэрия открыла в июле Центр интерпретации Монте-Бранку, который упрощает и интуитивно показывает историческое, социальное и экономическое значение традиционного судостроения в Муртозе и во всем регионе Авейру.

Следует помнить, что эстуарий был «великим средством сообщения» в регионе до развития дорожной сети, что привело к разнообразию традиционных лагунных судов, а именно молисейруш, мерчантейш, чинчорруш, касадейраш и мерчантелаш, которые наполняли устье реки Авейру.

Мастера-строители и художники, техники и инструменты - вот некоторые из тем, затронутых в интерпретационном пространстве, дополняющем верфь, где ежедневно работает мастер Жузе Риту.

Верфь-музей Монте-Бранку стремится стать эталонным музейным пространством для оценки традиционных лодок и деревянных кораблей в Риа-де-Авейру. Таким образом, это один из столпов стратегии по сохранению этих культурных ценностей, в том числе в качестве объектов всемирного наследия.