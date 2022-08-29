Португалия: вернут ли регистрацию объектов местного размещения?

Оппозиция в городском совете Лиссабона (CML) защищает продление еще на шесть месяцев приостановки регистрации объектов местного жилья (AL) в 14 округах столицы, сообщает Diário de Notícias.

Приостановка, действующая в настоящее время, заканчивается в октябре, и советники PS, Bloco и Livre готовят предложение сохранить ее до марта следующего года, когда появится новый муниципальный регламент для этой деятельности.

Предложение предусматривает, что новые лицензии не будут приниматься в районах, где количество жилых помещений, отведенных под местное размещение, превышает 2,5% жилищного фонда.

Речь идет о следующих приходах: Ajuda, Alcântara, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Belém, Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia, Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior, Santo António и São Vicente.

Мера будет представлена ​​на обсуждение и голосование исполнительной власти муниципалитета, а затем передана в муниципальное собрание.