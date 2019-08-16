Португалия: верующие отправились в паломничество в Фатиму

В Фатиме в ближайшие дни ожидают паломничество тысяч верующих. В основном, ожидается прибытие португальских эмигрантов, которые обычно приезжают в Фатиму в период летних каникул.



Согласно легенде, в 1917 году три маленьких пастушка – Жасинта, Франсишку и Лусия стали свидетелями явления Пресвятой Богородицы (Nossa Senhora do Rosário). С тех пор это место стало популярным местом паломничества.

Председательствовать на мероприятии будет Марк Оуэлле, бывший архиепископ Квебека, который когда-то рассматривался как кандидат на смену папе Бенедикту XVI. В городе пройдет традиционное шествие при свечах, а также состоится молебен.