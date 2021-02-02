Португалия: вещество на основе каннабиса одобрено как лекарство

«Это первый и единственный препарат на основе растения каннабис для медицинских целей, разрешенное в нашей стране, и в ближайшем будущем мы планируем сделать другие продукты доступными для пациентов в Португалии», - говорит Рита Барата, генеральный директор Tilray Portugal.

Среди применений препарата - хроническая боль (связанная с онкологическими заболеваниями или нервной системой), спастичность, связанная с рассеянным склерозом или травмами спинного мозга, тошнота и рвота (в результате химиотерапии, лучевой терапии и комбинированной терапии ВИЧ и лекарств от гепатита С) и стимуляция аппетита при паллиативной помощи пациентам, проходящим курс лечения от рака или больных СПИДом.

Саша Милькарек, генеральный директор компании в Европе, отмечает, что разрешение Infarmed «подтверждает, что медицинские продукты Tilray соответствуют самым высоким национальным и международным стандартам».

Производственное предприятие в Кантанхеде имеет все необходимые сертификаты для выращивания и производства препаратов и веществ на основе каннабиса для медицинских целей.