Португалия: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша

Пятница, 10 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша

«Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Вест Хэм», пишет bombardir.ru.

По информации источника, стороны согласовали условия сделки и в ближайшее время игрок будет арендован «Вест Хэмом» на 1,5 года. Отмечается, что в контракт не будет включена опция выкупа.

В этом сезоне Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии, не отметившись результативными дейтсвиями.

Ранее хавбеком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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