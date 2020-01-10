Португалия: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша
«Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Вест Хэм», пишет bombardir.ru.
По информации источника, стороны согласовали условия сделки и в ближайшее время игрок будет арендован «Вест Хэмом» на 1,5 года. Отмечается, что в контракт не будет включена опция выкупа.
В этом сезоне Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии, не отметившись результативными дейтсвиями.
Ранее хавбеком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».