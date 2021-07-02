Португалия: въезд и выезд из зоны Лиссабона по выходным все еще запрещен

Запрет начинается в 15:00 пятницы и заканчивается в 6:00 понедельника.

Подтверждение было дано министром при президенте Марианой Виейра да Силвой 1 июля на брифинге Совета министров.

Помимо запрета на передвижение внутри и за пределами Большого Лиссабона, существует обязательный комендантский час каждый день с 23:00 до 5:00 следующего дня.

«Невозможно отменить эти меры», - сказала Мариана Виейра да Силва, заявив, что данный момент предполагает усиление, а не снижение действующих ограничений.

Таким образом, граждане, проживающие в столичной зоне Лиссабона, по-прежнему могут перемещаться между муниципалитетами в регионе после 15:00, но не могут выезжать в другие муниципалитеты.

В то же время лицам, проживающим за пределами метрополии Лиссабона, запрещен въезд после этого времени, за некоторыми исключениями - в частности, передвижение возможно при предъявлении цифрового сертификата Covid-19 (если вы вакцинированы или имеете действующий тест).