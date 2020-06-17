Португалия: Vhils посвятил новую работу врачам Порту

Знаменитый на весь мир португальский уличный художник Vhils посвятил новую фреску медикам города Порту. Звезда стрит-арта таким образом выразил благодарность врачам, борящимся с коронавирусной инфекцией.

На фреске изображены врачи и медсестры госпиталя São João в Порту. Новую работу на своей официальной странице опубликовал член городского совета Порту и член Европарламента Мануэль Писарро.

Художник Александр Фарто, известный под псевдонимом Vhils, родился в Португалии в 1987 году. Он закончил школу Бьяма Шоу в Лондоне, живет и работает в Лондоне и в Лиссабоне. Техника художника заключается в том, что сначала он выполняет рисунок краской на стене, а затем выдалбливает его контуры долотом или строительным перфоратором. Снимая слои штукатурки, он создает рельефный узор, который затем покрывается аэрозольной краской.

Его работы появлялись на самых известных британских выставках вместе с картинами Бэнкси, а также на первой странице The Times.