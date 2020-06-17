Португалия: Vhils посвятил новую работу врачам Порту

Среда, 17 Июнь 2020 Португалия

Португалия: Vhils посвятил новую работу врачам Порту

На фреске изображены медики госпиталя São João в Порту.

Знаменитый на весь мир португальский уличный художник Vhils посвятил новую фреску медикам города Порту. Звезда стрит-арта таким образом выразил благодарность врачам, борящимся с коронавирусной инфекцией.  

На фреске изображены врачи и медсестры госпиталя São João в Порту. Новую работу на своей официальной странице опубликовал член городского совета Порту и член Европарламента Мануэль Писарро.

Художник Александр Фарто, известный под псевдонимом Vhils, родился в Португалии в 1987 году. Он закончил школу Бьяма Шоу в Лондоне, живет и работает в Лондоне и в Лиссабоне. Техника художника заключается в том, что сначала он выполняет рисунок краской на стене, а  затем выдалбливает его контуры долотом или строительным перфоратором. Снимая слои штукатурки, он создает рельефный узор, который затем покрывается аэрозольной краской.

Его работы появлялись на самых известных британских выставках вместе с картинами Бэнкси, а также на первой странице The Times.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)