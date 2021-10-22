Португалия входит в 25 сильнейших национальных брендов мира

Согласно исследованию, проведенному консультантом Brand Finance, Португалия занимает 25 место среди самых сильных национальных брендов в мире и 39 место по ценности.

Страна набрала 70,6 балла из 100 в индексе силы бренда, и значительно превосходит соседку-Испанию, которая занимает 34 место (66,2 балла), снизившись на девять позиций по сравнению с прошлым годом.

Что касается силы бренда, то в «десятку», помимо Швейцарии и Германии, входят Канада, Нидерланды, Сингапур, Австралия, Дания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия.

С точки зрения стоимости, португальский бренд также улучшил свои позиции. «После увеличения на 16% до 198,3 млрд евро, Португалия вошла в 39 самых ценных национальных брендов, поднявшись на четыре места», - говорит Brand Finance.

По ценности бренда Соединенные Штаты продолжают занимать первое место, Япония - третье, Соединенное Королевство - пятое, Франция - шестое.

Кроме того, в «десятку» наиболее ценных национальных брендов входят Китай, Германия, Индия, Канада, Италия и Южная Корея.