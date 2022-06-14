Португалия входит в десятку лучших мест для купания в Европе

Португалия находится на 10-м месте в списке лучших стран для купания, согласно отчету, опубликованному Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС).

В исследовании говорится, что качество воды для купания в Европе значительно улучшилось за последние десятилетия, при этом почти 85% европейских мест для купания имеют оценку «отлично».

Португалия находится на 10 месте с 88,5%, опережая Италию (87,9%) и Испанию (87,4%), которые занимают 12 и 13 места соответственно.

Франция находится еще дальше в таблице с 75,7%, в то время как Польша заняла самое низкое место (44,5%), после Словакии с 50% и Венгрии с 60,2%.

С другой стороны, Австрия, известная красотой своих озер, возглавляет список, 97,7% ее вод оцениваются как «отличные».

Далее в таблице идут Мальта, Греция, Хорватия и Кипр.

Под наблюдением находилось почти 22 тысячи мест для купания в Евросоюзе, Албании и Швейцарии. После выхода из ЕС Великобритания впервые отсутствовала в отчете.

Ознакомьтесь со списком самых чистых вод для купания в Европе :

1. Австрия (97,7%)

2. Мальта (96,6%)

3. Греция (95,8%)

4. Хорватия (95,7%)

5. Кипр (93,3%)

6. Дания (91,9%)

7. Германия (90,4%)

8. Болгария (89,8%)

9. Литва (89,2%)

10. Португалия (88,5%)

11. Финляндия (88,1%)

12. Италия (87,9%)

13. Испания (87,4%)

14. Румыния (84%)

15. Словения (83%)

16. Швейцария (82,5%)

17. Люксембург (82,4%)

18. Чехия (81,3%)

19. Бельгия (78,7%)

20. Ирландия (77,7%)

21. Франция (75,7%)

22. Швеция (75,5%)

23. Нидерланды (73,8%)

24. Латвия (73,2%)

25. Албания (68,1%)

26. Эстония (67,7%)

27. Венгрия (60,2%)

28. Словакия (50%)

29. Польша (44,5%).