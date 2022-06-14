Португалия входит в десятку лучших мест для купания в Европе
Австрия, Мальта и Греция занимают первые три места.
Португалия находится на 10-м месте в списке лучших стран для купания, согласно отчету, опубликованному Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС).
В исследовании говорится, что качество воды для купания в Европе значительно улучшилось за последние десятилетия, при этом почти 85% европейских мест для купания имеют оценку «отлично».
Португалия находится на 10 месте с 88,5%, опережая Италию (87,9%) и Испанию (87,4%), которые занимают 12 и 13 места соответственно.
Франция находится еще дальше в таблице с 75,7%, в то время как Польша заняла самое низкое место (44,5%), после Словакии с 50% и Венгрии с 60,2%.
С другой стороны, Австрия, известная красотой своих озер, возглавляет список, 97,7% ее вод оцениваются как «отличные».
Далее в таблице идут Мальта, Греция, Хорватия и Кипр.
Под наблюдением находилось почти 22 тысячи мест для купания в Евросоюзе, Албании и Швейцарии. После выхода из ЕС Великобритания впервые отсутствовала в отчете.
Ознакомьтесь со списком самых чистых вод для купания в Европе :
1. Австрия (97,7%)
2. Мальта (96,6%)
3. Греция (95,8%)
4. Хорватия (95,7%)
5. Кипр (93,3%)
6. Дания (91,9%)
7. Германия (90,4%)
8. Болгария (89,8%)
9. Литва (89,2%)
10. Португалия (88,5%)
11. Финляндия (88,1%)
12. Италия (87,9%)
13. Испания (87,4%)
14. Румыния (84%)
15. Словения (83%)
16. Швейцария (82,5%)
17. Люксембург (82,4%)
18. Чехия (81,3%)
19. Бельгия (78,7%)
20. Ирландия (77,7%)
21. Франция (75,7%)
22. Швеция (75,5%)
23. Нидерланды (73,8%)
24. Латвия (73,2%)
25. Албания (68,1%)
26. Эстония (67,7%)
27. Венгрия (60,2%)
28. Словакия (50%)
29. Польша (44,5%).