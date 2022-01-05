Португалия входит в пятерку лучших в Европе по инвестициям в логистику

Португальский рынок находится в списке пяти предпочитаемых стран для компаний, которые хотят увеличить объемы логистической недвижимости в Европе, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Savills.

Франция (44%), Германия (43%), Испания (39%), Италия (26%) и Португалия (24%) являются наиболее привлекательными странами для привлечения инвестиций в логистику в Европе.

На международной арене Португалия все больше заявляет о себе как о пункте назначения для трансграничных логистических операций для обслуживания иберийского и европейского рынков.

«С другой стороны, потенциал португальского рынка по привлечению инвестиций в индустриализацию положительно влияет на рост этого сегмента и повышение его привлекательности для операторов и инвесторов», - отмечает Savills.

А что ценят инвесторы в логистическую недвижимость? Местоположение собственности (89%), надежность договоров аренды (83%) и будущий моральный износ здания (75%), а также устойчивость собственности (74%), подчеркивают аналитики.