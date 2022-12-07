Португалия: Виана-ду-Каштелу - европейская столица спорта-2023

Мэр города Луиш Нобре получил в Брюсселе официальный флаг как символ этого международного статуса, открывающего городу путь к славе.

Флаг был доставлен президентом ACES Europe Ассоциации европейских столиц и городов спорта Джаном Франческо Лупаттелли и президентом ACES Portugal Нуну Сантушем во время ежегодного гала-концерта ACES EUROPE в Европарламенте в Брюсселе.

По словам муниципалитета, мероприятие «знаменует собой начало года, полного спортивных мероприятий в Виана-ду- Каштелу».

Когда в феврале город завоевал этот титул, президент ACES Europe подтвердил правильность выбора, сказав, что «Виана-ду-Каштелу имеет фантастическую возможность проведения всех видов спорта благодаря морю, реке и существующей инфраструктуре».

Джан Франческо Лупаттелли заявил тогда, что «это город, который открыто занимается спортом и любит спорт».

В настоящее время в муниципалитете Виана-ду-Каштелу насчитывается 4500 федеративных и более 10 000 нефедеративных спортсменов, которые работают в 88 клубах и коллективах, занимающихся 50 видами спорта.