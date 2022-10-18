Португалия: Виана-ду-Каштелу хочет ввести туристический налог

Об этом заявил мэр Луис Нобре после утверждения проекта постановления, которое еще будет предметом общественного обсуждения.

По словам Луиса Нобре, проект постановления, предусматривает применение туристического налога в размере 1,50 евро в высокий сезон и 1 евро в низкий сезон.

Проект должен будет пройти все юридические процедуры, такие как консультации с общественностью, в течение периода 30 рабочих дней после публикации в Diário da República (DR).

После этой консультации документ будет снова представлен на рассмотрение муниципалитета и муниципального собрания и, в случае одобрения, вступит в силу, что, как ожидается, произойдет со следующего года.

Луис Нобре сказал, что в Европе туристический налог «уже стал реальностью» и что «в Португалии некоторые муниципалитеты начинают продвигать эту меру».