Португалия: видеонаблюдение в Лиссабоне - расширяется

Пятница, 11 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: видеонаблюдение в Лиссабоне - расширяется

Впервые система видеонаблюдения появилась в зоне Байру Алту.

Как заявил на днях мэр Фернанду Медина, в 2019 году видеонаблюдение в Лиссабоне будет расширено до Кайш-ду-Содре и набережной Тежу (между Docas de Santo Amaro и Cais do Sodré) в рамках программы «Noite + Segura».

«Мы хотим, чтобы к 2019 году все эти зоны были охвачены системой видеонаблюдения, что позволит силам безопасности действовать более эффективно, а также послужит сдерживающим средством для потенциальных нарушителей и повысит чувство безопасности для посетителей», - отметил столичный градоначальник на презентации данной программы.

Напомним, что в рамках программы «Noite + Segura», разработанной совместно с Министерством внутренних дел, муниципалитет Лиссабона определил Байру Алту, Кайш-ду-Содре и набережную Тежу в качестве трех крупных зон концентрации ночной жизни в городе. Фернанду Медина пояснил, что «ответственность за размещение и контроль над камерами видеонаблюдения несет PSP, а муниципалитет обеспечивает инвестиции для их установки и техобслуживания».

Программа «Noite + Segura» была создана в ответ на беспорядки, имевшие место в гочных лиссабонских развлекательных заведениях, в частности, на дискотеке Urban Beach, которая закрылась в ноябре 2017 года, после публикации видео со сценами драки между частными охранниками и клиентами, и вновь открылась в январе, после усиления мер безопасности.

Помимо видеонаблюдения, программа также предусматривает запрет на установку мобильных трейлеров по продаже алкогольных напитков в трех вышеуказанных районах, улучшение уличного оборудования и освещения и совместное патрулирование PSP и муниципальной полицией.

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