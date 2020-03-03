Португалия: видеозвонок спас пенсионерку от смерти

Вторник, 03 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: видеозвонок спас пенсионерку от смерти

Пожарные проанализировали звонок, определив местоположение пострадавшей.

Видеозвонок с мобильного телефона спас 82-летнюю пенсионерку, которая получила серьезные травмы в городском парке Синтры и не могла рассказать о своем местоположении.

Инцидент произошел накануне в парке Mira Sintra. Пенсионерка поскользнулась и упала в канаву, где пролежала несколько часов.

Родственники обыскали район, пытаясь найти женщину. Около полуночи пенсионерка сама вышла на связь, позвонив внуку по мессенджеру в телефоне. Однако, из-за серьезных травм и слабости не смогла объяснить свое местоположение.

Внук сразу же обратился к пожарным, которые смогли проанализировать видеозвонок и определить приблизительное местонахождение пенсионерки. Ее обнаружили неподалеку от одной из лестниц с тяжелыми травмами. Сейчас женщина госпитализирована в городскую больницу Лиссабона.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)