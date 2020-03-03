Португалия: видеозвонок спас пенсионерку от смерти

Видеозвонок с мобильного телефона спас 82-летнюю пенсионерку, которая получила серьезные травмы в городском парке Синтры и не могла рассказать о своем местоположении.



Инцидент произошел накануне в парке Mira Sintra. Пенсионерка поскользнулась и упала в канаву, где пролежала несколько часов.



Родственники обыскали район, пытаясь найти женщину. Около полуночи пенсионерка сама вышла на связь, позвонив внуку по мессенджеру в телефоне. Однако, из-за серьезных травм и слабости не смогла объяснить свое местоположение.



Внук сразу же обратился к пожарным, которые смогли проанализировать видеозвонок и определить приблизительное местонахождение пенсионерки. Ее обнаружили неподалеку от одной из лестниц с тяжелыми травмами. Сейчас женщина госпитализирована в городскую больницу Лиссабона.