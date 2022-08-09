Португалия: Вила-де-Рей создает «Маршрут смотровых площадок»

Муниципалитет Вила-де-Рей разработал «Маршрут смотровых площадок», который имеет девять мирадоров, разбросанных по всему региону.

Теперь местные жители и туристы смогут получить информацию и с комфортом полюбоваться завораживающими пейзажами.

«Открытие муниципалитета Вила-де-Рей означает доступ к территории с уникальными условиями для природного туризма», - говорится в заявлении местного мэра Рикарду Айреша.

«Можно посетить девять смотровых площадок с очень разными характеристиками, но с одной общей чертой: захватывающими панорамными пейзажами, способствующими заряду энергией тела и духа», - говорит Рикарду Айреш.

Смотровые площадки, составляющие маршрут, - это Fernandaires, Seada, Centro Geodésico, Castro de São Miguel, Cruzeiro, Castelo, Serra da Pena, Fragas do Rabadão и Penedo Furado.

«Маршрут смотровых площадок» включает в себя QR-коды с расположением каждой смотровой площадки.

Возможно использования GPS, а также доступен рекламный ролик, посвященный привлекательной новинке.