Португалия: Vila Natal проходит в Обидуш
Посетите «рождественскую деревню» Обидуш и вы очутитесь в волшебном мире!
С приходом декабря городок Обидуш сияет иллюминацией и красками, превращаясь в место фантазии и мечты, где не только дети, но и взрослые могут пережить магические моменты во время бесчисленных игр и развлечений.
Домик деда Мороза, рождественский вертеп, представления, игры, ледяные площадки, надувные аттракционы... Короче говоря, вас ждет море развлечений, которые доставят много веселья вам и вашей семье.
Время проведения: до 6 января
Место проведения: Óbidos