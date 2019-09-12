Португалия: Виллаш-Боаш планирует стать президентом «Порту»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет оставить тренерскую карьеру через 4 года, чтобы проявить себя в другом амплуа.

«Я не хочу оставаться тренером в течение долгого времени. Думаю, что остановлюсь в возрасте 45 лет. У меня есть и другие амбиции футболе, а также небольшая мечта — однажды стать президентом «Порту», — приводит слова Виллаша-Боаша RMC Sport.

Напомним, 41-летний португалец работал ассистентом главного тренера «Порту», а в 2010 году возглавил клуб. Под руководством Виллаш-Боаша «Порту» не проигрывал на протяжении 33 матчей и установил новый рекорд клуба по количеству подряд игр без поражений. В апреле 2011 года команда выиграла чемпионат Португалии, пишет sport24.ru.

Также Виллаш-Боаш работал с «Челси», «Тоттенхэмом», «Зенитом» и китайским клубом «Шанхай СИПГ».