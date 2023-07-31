Португалия: вина будет больше на 8 процентов

Понедельник, 31 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: вина будет больше на 8 процентов

Объем производства вина, около 7,4 млн гектолитров, представляет рост на 12% по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Ожидается, что производство вина в Португалии увеличится на 8% в кампании 2023/2024 гг. до объема 7,4 млн гектолитров по сравнению с предыдущей кампанией, сообщил Институт винограда и вина (IVV).

Объем производства вина, составляющий около 7,4 млн гектолитров, по-прежнему представляет собой увеличение на 12% по сравнению со средним показателем за последние пять кампаний, говорится в заявлении IVV.

Согласно прогнозам института, полученным в результате консультаций с репрезентативными региональными организациями, регионы Дору (+10%) и Лиссабон (+10%) показывают наибольший рост объема.

В регионе Дао «изменений в производстве не ожидается», подчеркивает IVV, в то время как в регионе Мадейры прогноз указывает на небольшое снижение (-1%) по сравнению с кампанией 2022/2023 гг.

Данные, собранные IVV, также указывают на то, что в целом виноград имеет «хорошее фитосанитарное состояние», что позволяет, следовательно, предвидеть «производство хорошего качества», однако с учетом погоды перед сбором урожая.

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