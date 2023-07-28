Португалия: вина будет больше

Пятница, 28 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: вина будет больше

Производство вина в Алентежу должно увеличиться в этом году на 5-10%.

Комиссия по виноградарству CVRA сообщает, что сбор урожая в Алентежу уже начался и что, по оценкам, производство вина «вырастет на 5-10% по сравнению с тем же сезоном прошлого года».

Комиссия, курирующая один из крупнейших винодельческих регионов страны, прогнозирует, что «в результате этого урожая будет произведено от 112 до 118 миллионов литров вина».

Эта оценка, подчеркнула организация, является результатом исследования факультета наук Университета Порту, проведенного для CVRA, и контактов, которые комиссия поддерживает с виноградниками региона.

«Учитывая, что мы растем на 8% нашего объема и стоимости за пределами страны, это сигнал о том, что мы будем продолжать предлагать рынку превосходное качество вин региона и субрегионов Алентежу», - заверили виноделы.

Алентежу является национальным лидером по производству сертифицированных вин, на долю которого приходится около 40% общей стоимости продаж 14 винодельческих регионов Португалии.

С площадью виноградников в 23 тысячи акров 30% продукции предназначено для экспорта в пять основных направлений, а именно в Бразилию, Швейцарию, США, Великобританию и Польшу.

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