Португалия: вина Тежу делают ставку на Польшу и Россию
По данным CVR Tejo, Польша в настоящее время является наиболее важным рынком для вин Тежу.
За ней следует Бразилия, где продажи в 2020 году удвоились.
Благодаря согласованным действиям Региональной винной комиссии Тежу (CVR) и местных производителей вина Тежу усиливают свое продвижение в Польше и инвестируют в Россию.
«Вина Тежу сделали большие инвестиции в продвижение и последующее присутствие на зарубежных рынках благодаря согласованным действиям между Региональной комиссией по винам Тежу (CVR Tejo) и экономическими агентами региона при поддержке консультанта Wine Intelligence», - сообщает CVR Tejo.
CVR Tejo отмечает, что «Россия является десятой по численности населения страной в мире с населением более 140 миллионов человек».
В настоящее время вина Тежу спонсируют Национальный конкурс сомелье в Польше, поддерживают активные контакты со СМИ, местными сомелье и покупателями вина, а также проводят ряд других акций для продвижения товаров.