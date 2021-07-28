Португалия: вина Тежу делают ставку на Польшу и Россию

Среда, 28 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: вина Тежу делают ставку на Польшу и Россию

По данным CVR Tejo, Польша в настоящее время является наиболее важным рынком для вин Тежу.

За ней следует Бразилия, где продажи в 2020 году удвоились.

Благодаря согласованным действиям Региональной винной комиссии Тежу (CVR) и местных производителей вина Тежу усиливают свое продвижение в Польше и инвестируют в Россию.

«Вина Тежу сделали большие инвестиции в продвижение и последующее присутствие на зарубежных рынках благодаря согласованным действиям между Региональной комиссией по винам Тежу (CVR Tejo) и экономическими агентами региона при поддержке консультанта Wine Intelligence», - сообщает CVR Tejo.

CVR Tejo отмечает, что «Россия является десятой по численности населения страной в мире с населением более 140 миллионов человек».

В настоящее время вина Тежу спонсируют Национальный конкурс сомелье в Польше, поддерживают активные контакты со СМИ, местными сомелье и покупателями вина, а также проводят ряд других акций для продвижения товаров.

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