Португалия: винная вечеринка Paixão Pelo Vinho в Лиссабоне

Пятница, 06 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: винная вечеринка Paixão Pelo Vinho в Лиссабоне

Организаторы предлагают для дегустации более 200 вин.

В эту субботу издание Paixão Pelo Vinho устроит праздник для всех ценителей португальских вин. Организаторы представят более двухсот лучших, по мнению журнала, местных вин. Мероприятие пройдет в ресторане Vila Galé Ópera с 7 марта с 17 до 23 часов.

Организаторы обещают дегустацию «невероятных вин», стоимость которой включена в цену за билет. Кроме этого, в стоимость входит фирменный бокал. Закуски можно будет приобрести за отдельную плату.

Билеты можно будет приобрести в магазинах Fnac или Worten, на сайтах www.ticketline.sapo.pt и www.feverup.com. Стоимость от 10 до 15 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)