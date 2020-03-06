Португалия: винная вечеринка Paixão Pelo Vinho в Лиссабоне

В эту субботу издание Paixão Pelo Vinho устроит праздник для всех ценителей португальских вин. Организаторы представят более двухсот лучших, по мнению журнала, местных вин. Мероприятие пройдет в ресторане Vila Galé Ópera с 7 марта с 17 до 23 часов.



Организаторы обещают дегустацию «невероятных вин», стоимость которой включена в цену за билет. Кроме этого, в стоимость входит фирменный бокал. Закуски можно будет приобрести за отдельную плату.



Билеты можно будет приобрести в магазинах Fnac или Worten, на сайтах www.ticketline.sapo.pt и www.feverup.com. Стоимость от 10 до 15 евро.