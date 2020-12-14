Португалия: винный сектор растет за счет экспорта

По словам президента винной комиссии Лиссабонского региона Франсишку Тоскану Рику, в 2020 году регион достиг небывалых показателей. «Если мы посмотрим на регион в целом, в нем наблюдается значительный рост, в основном из-за международной популярности, которую имеет регион», - отметил он.

Рост составил более 12%, годовой объем продаж ожидается на уровне 60 млн бутылок.

Однако пандемия во многом отразилась на национальном рынке: зафиксировано падение порядка 25% в стоимостном и 10% в натуральном выражении.

«Главная причина в спаде продаж сегмента Horeca, то есть от ресторанов, отелей и кафе, - отмечает президент CVR Lisboa, добавляя, что продажи упали более чем на 50%.

В регионе Дору и Порту также удалось снизить потери внутреннего рынка за счет роста экспорта.

Производители надеются, что как только ситуация с пандемией нормализуется, отрасль сможет возобновить волну роста продаж, которая нарастала в течение нескольких последних лет.