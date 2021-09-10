Португалия: винный туризм привлек 10 процентов туристов

Пятница, 10 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: винный туризм привлек 10 процентов туристов

С таким заявлением выступила государственный секретарь по туризму Рита Маркеш.

Португалия - одна из немногих европейских стран, у которой есть план действий, относящийся к винному туризму, и инвестиции в этот сектор - это путь, по которому идет,страна - подчеркнула госсекретарь.

Государственный секретарь по туризму напомнила, что национальный план действий по винному туризму имеет «четыре основных измерения», начиная с терруара, то есть работы на территориях с 14 винными комитетами, распределенными по семи регионам.

«Причины для путешествий немного изменились, мы все ищем места, где мы можем быть немного более изолированными от шума и суеты городов», и есть «большой аппетит к дегустации местных продуктов, как гастрономических, так и винодельческих», - сказала она.

Необходимо «предлагать гостям не только продукты, но также и опыт и разнообразие, потому что Португалия должна гарантировать, что посетители могут проводить в стране больше времени.

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