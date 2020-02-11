Португалия: вино из Alentejo вызвало международный скандал

Вторник, 11 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: вино из Alentejo вызвало международный скандал

Посол Украины направила письмо с требованием изменить этикетку напитка.

Бутылка вина Guarda Rios из региона Alentejo едва не стала причиной дипломатического скандала. Посол Украины в Лиссабоне обнаружила на этикетке карту, на которой Украина была изображена без Крымского полуострова.

Посол направила главе винодельческой компании письмо с просьбой исправить карту на этикетке, подчеркнув, что относится к этому с «большим непониманием». По словам посла, этикетка вводит в заблуждение португальских потребителей относительно территориальных границ Украины. Об этом сообщает издание VISÃO со ссылкой на посольство.

VISÃO связался с директором по общественным связям компании
Monte da Ravasqueira. Представитель фирмы Гонсалу Сантуш признался журналистам, что «застигнут вопросом врасплох» и заверил, что в дизайн этикетки не закладывался «политический контекст», тем более что он был создан еще до украинского-российского конфликта, в 2004 году.

«Сейчас мы попытаемся понять, что произошло и решим стоит ли менять этикетки», - сообщил Сантуш.

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