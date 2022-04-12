Португалия: виноделы Алентежу создали ассоциацию в защиту сектора

Президент Жузе Мигел де Алмейда пояснил, что Ассоциация вин и спиртных напитков Алентежу (APROVESA) была «рождена для защиты интересов винодельческого региона».

Винодельни Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, Borba и Redondo, кооперативы CARMIM (из Регенгуш-де-Монсараш) и Granja, компания Encostas do Alqueva, фонд Eugénio de Almeida, Quinta do Quetzal и Herdade das Servas являются девятью учредителями Ассоциации.

В заявлении APROVESA напомнила, что Алентежу является «лидером по продаже вин в бутылках в Португалии» с «более чем двумя сотнями производителей вина».

Речь идет о совместном представлении «кооперативных производителей, а также частных производителей, которых в регионе много», вместе с такими организациями, как Региональная комиссия по виноградарству Алентежу или Институт винограда и вина, добавил Жузе Мигел де Алмейда.

Президент Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito также напомнил, что необходимо «знать, что существует стратегический план для региона», и «лучший способ найти общий путь для региона - через ассоциацию, в которую входят производители разных масштабов и реалий».

«Ситуация, в которой мы сейчас находимся, обязывает нас все больше и больше усиливать работу, находить новые рынки - например, с использованием возможностей Интернета», - подчеркнул лидер APROVESA.