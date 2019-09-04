Португалия: виноделы Дао ожидают получить вино «очень высокого качества»

Нежарким летом в этом году оказались довольны производители вина. По их словам, погода благотворно скажется на урожае. Так, в регионе Дао виноделы сообщили, что в этом году из-за прохладного лета планируют получить вино «очень хорошего качества».

«Виноград очень хороший, качественный, сухой, без болезней, без гнили, и, если во время сбора урожая не будут идти дожди, у нас будет очень хороший, качественный год», - рассказал Арлиндо Кунья, глава винодельческой комиссии региона Дао (CVR).

По словам Куньи, лето было «идеальным» для урожая. Днем температура держалась около 25 градусов, а ночи были достаточно холодными, чтобы виноградные лозы могли остыть от солнца.



Также Кунья сообщил, что в количественном отношении, урожай должен быть лучше прошлогоднего. Напомним, в 2018 году производители вина жаловались на то, что производство вина упало, как минимум, на 40%.