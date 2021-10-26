Португалия: виноделы изобрели новую категорию портвейна

Новая категория будет относиться к портвейнам Vintage и LBV только что собранного урожая. Как правило, они должны ждать от двух до четырех лет, прежде чем будут проданы, но новая концепция портвейна под названием Full Body - Young Harvest может поступать на рынок сразу, что обеспечило бы региону немедленный финансовый приток в размере 30 млн евро.

Возможность открытия этой новой категории портвейна, по словам Quinta da Boeira, «позволит продавать, например, в декабре от 2% до 3% переработанной продукции урожая года - около двух-трех миллионов бутылок, создавая добавленную стоимость для винного региона Дору до 30 миллионов евро».

«Мы на практике знаем, что подавляющее большинство клиентов, агентов и журналистов, которые посещают нас в период сбора урожая, при дегустации портвейнов, отобранных по качеству Vintage и LBV, готовы купить их немедленно», - заявил администратор Quinta da Boeira Альбино Жорже.

По словам чиновника, предложение, представленное сейчас в IVDP, рекомендует урожай 2022 года для начала коммерциализации этой новой категории.

Quinta da Boeira, Arte e Cultura существует уже 171 год и успешно сочетает виноделие с искусством и культурой.

В магазине компании и центре для посетителей, открытых для публики в Гайе, посетители могут приобрести вина марки Boeira, а также попробовать другие марки, посетить выставку реплик кораблей и галеонов XV-XVI веков, которая включает 23 копии исторических кораблей эпохи Великих географических открытий.