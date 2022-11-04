Португалия: виноградари просят правительство изменить закон
Земледельцы Дору просит правительство принять закон, запрещающий продажу винограда себе в убыток.
Предложение от Ассоциации профессиональных виноградарей следует примеру Испании и направлено на расширение деятельности, чтобы избежать заброшенности.
Ассоциация профессиональных виноградарей Дору (Prodouro) предложит правительству инициировать процесс создания закона, запрещающего покупку винограда по цене ниже, чем затраты на его производство.
Если, с одной стороны, виноград для портвейна правильно оценен, с другой стороны, не всегда целесообразно использовать его для вин с наименованием Дору по происхождению.
Президент этой ассоциации Руй Соареш добавил, что «ведется работа по определению ряда показателей, позволяющих установить реальную себестоимость производства винограда в регионе».