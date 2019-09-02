Португалия: виртуальная экскурсия по Беже

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: виртуальная экскурсия по Беже

Мэрия города предлагает «посетить» 24 достопримечательности.

Администрация города Бежи представила интерактивную карту, которая предлагает всем желающих отправиться на виртуальную экскурсию по городу и «посетить» 24 достопримечательности. Карта доступна на сайте www.beja360.pt. Страницу можно посетить через компьютер, планшет или смартфон. Среди достопримечтаельностей - замок Бежи, церковь Санта-Мария и городской сквер. Рядом с самой достопримечательностью можно найти ее подробное описание. Сообщается, что создание карты обошлось в 4,5 тысячи евро.

По словам главы Câmara de Beja цель создания карты - «ознакомление с наследием и популяризация города среди жителей и туристов».

«Некоторые туристы и даже жители города не имеют представления о богатом наследии Бежи, и карта дает возможность пробудить их любопытство», - рассказал мэр города.

На карте вы также можете просмотреть календарь событий, а также воспользоваться функцией «камера», чтобы сфотографировать достопримечательности, а затем загрузить снимки и поделиться ими в социальных сетях.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья