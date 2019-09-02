Португалия: виртуальная экскурсия по Беже

Администрация города Бежи представила интерактивную карту, которая предлагает всем желающих отправиться на виртуальную экскурсию по городу и «посетить» 24 достопримечательности. Карта доступна на сайте www.beja360.pt. Страницу можно посетить через компьютер, планшет или смартфон. Среди достопримечтаельностей - замок Бежи, церковь Санта-Мария и городской сквер. Рядом с самой достопримечательностью можно найти ее подробное описание. Сообщается, что создание карты обошлось в 4,5 тысячи евро.



По словам главы Câmara de Beja цель создания карты - «ознакомление с наследием и популяризация города среди жителей и туристов».

«Некоторые туристы и даже жители города не имеют представления о богатом наследии Бежи, и карта дает возможность пробудить их любопытство», - рассказал мэр города.

На карте вы также можете просмотреть календарь событий, а также воспользоваться функцией «камера», чтобы сфотографировать достопримечательности, а затем загрузить снимки и поделиться ими в социальных сетях.