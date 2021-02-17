Португалия: вирус разрушает карьеру или дает шанс?

Covid-19 оказал прямое влияние на карьерные планы почти половины профессионалов в Португалии, при этом 47% заявили, что на их планы повлияла глобальная пандемия, говорится в заявлении консультанта по найму специалистов Роберта Уолтерса.

Для 32% респондентов влияние было отрицательным, в то время как для 15% профессионалов пандемия положительно повлияла на их карьеру.

С другой стороны, 42% респондентов не уверены в влиянии Covid-19 на профессиональный уровень, и только 11% говорят, что пандемия не повлияла на их карьерные планы.

«Чтобы адаптироваться к этому влиянию или преодолеть его, 40% профессионалов рассматривают возможность повышения своей квалификации и навыков в текущей области посредством академической подготовки или курсов, 35% рассматривают возможность приобретения новых навыков, 27% открыты для входа в новый сектор, а 13% рассматривают возможность открытия собственного бизнеса», - сказано в сообщении.

Хотя почти половина профессионалов (45%) уверены, что пандемия не предоставила им каких-либо «профессиональных возможностей и преимуществ», 24% считают, что улучшили свои навыки общения, 17% прошли обучение в новых областях, 15% нашли более сложные проекты, 9% получили работу, 5% получили новую возможность в другом секторе и, наконец, 4% сказали, что они улучшили свои навыки на коммерческом уровне.

Многие из работающих в настоящее время профессионалов уже ищут новую задачу, и почти 70% уверены в новых возможностях трудоустройства в своем секторе.