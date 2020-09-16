Португалия: вирусолог советует ждать новых вспышек

Среда, 16 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: вирусолог советует ждать новых вспышек

Это связано с началом учебного года.

«Мы должны быть эмоционально готовы к этому», уверен вирусолог Педру Симаш, и заверяет всех, что это уже «анонсированная» реальность.

При этом ученый подчеркнул важность возвращения к регулярным занятиям. Он уверен, что в Португалии есть «инструменты для предотвращения неконтролируемого распространения» вируса.

По его словам, родители должны доверять школам и учреждениям, а также должны быть внимательны к детям, особенно когда они живут с людьми, которые принадлежат к группам риска.

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