Португалия: вирусолог советует ждать новых вспышек

«Мы должны быть эмоционально готовы к этому», уверен вирусолог Педру Симаш, и заверяет всех, что это уже «анонсированная» реальность.

При этом ученый подчеркнул важность возвращения к регулярным занятиям. Он уверен, что в Португалии есть «инструменты для предотвращения неконтролируемого распространения» вируса.

По его словам, родители должны доверять школам и учреждениям, а также должны быть внимательны к детям, особенно когда они живут с людьми, которые принадлежат к группам риска.