Португалия: вишня Fundão потеряла до 70% из-за низких температур

Четверг, 04 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: вишня Fundão потеряла до 70% из-за низких температур

Очень низкие температуры, зафиксированные ночью во время цветения, привели к резкому падению производства вишни Fundão.

Гонсало Батиста, агроном из Альконгосты, с фруктовыми садами в разных местах муниципалитета Фундао, к югу от горного хребта Гардунья, утверждает, что производство сократилось по сравнению с обычным годом «от 60% до 70%» из-за заморозков, которые происходили несколько дней подряд в начале апреля в этом муниципалитете в районе Каштелу-Бранку.

«Холод вызывает физиологические нарушения у цветов. Цветок не выдерживает таких низких температур, тем более в последовательные дни, и именно холод стал причиной производственных потерь, потому что если бы у нас были мягкие ночи, даже с высокими температурами для того времени, это не имело бы никакого влияния», - подчеркнул Гонсалу Батиста.

«Сорта, которые цвели в эти периоды температурных амплитуд, очень низких температур ночью и высоких днем, имели более слабое завязывание плодов и меньшую урожайность», - подчеркнул Филипе Кошта, менеджер ассоциации производителей фруктов Cerfundão, который оценивает большее падение, в вообще, «в промежуточных и поздних сортах».

При этом Филипе Кошта ожидает «очень хороший год с точки зрения вкусовых качеств фруктов».

«Ожидается, что размер плодов будет больше и уровень сахара в фруктах тоже будет высок, потому что созревание идет с меньшей нагрузкой», - предсказал он.

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