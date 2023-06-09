Португалия: Визеу станет европейским городом спорта в 2024 году

Пятница, 09 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Визеу станет европейским городом спорта в 2024 году

Ассоциация европейских столиц и городов спорта (ACES Europe) объявила Визеу европейским городом спорта в 2024 году.

Об этом говорится в официальном сообщении мэра города Фернандо Руаша.

«Визеу с большой гордостью получает это сообщение и официально объявляет себя европейским городом спорта 2024 года», - подчеркнул мэр.

По мнению мэра, это «уникальная возможность для муниципалитета, его сообщества ассоциаций, клубов и спортсменов, которые на протяжении многих лет усердно работали, чтобы доказать свою ценность».

«Поздравляю с этой наградой, потому что ваш город, по сути, является хорошим примером спорта для всех, как инструмента здоровья, интеграции, образования и уважения, которые являются основными целями ACES Europe», - сказал президент и основатель ACES Джан Франческо Лупаттелли.

Официальная церемония объявления назначена на конец года в Европейском парламенте в Брюсселе.

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