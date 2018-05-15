Португалия: визы - нелегальным иммигрантам

Их целью было еще раз напомнить депутатам фракций PS, Левого блока и PCP о необходимости предоставления визы иностранцам, не имеющим документов на законное пребывание в Португалии, но которые работают в этой стране.

Представители манифестантов, включая Ассоциацию Solidariedade Imigrante, были приняты представителями этих трех левых партий, но, как ожидается, вскоре будут заслушаны и депутатами правых PSD и CDS/PP, а также Экологической партии зеленых (PEV).

«Со стороны Левого блока и Коммунистической партии существует полная готовность участвовать в борьбе за права иммигрантов, хотя нам было сказано, что не все зависит от них, - заявил глава Ассоциации Solidariedade Imigrante Тимотеу Маседу. - PS также проявила внимание и заявила, что сделает все возможное, чтобы попытаться повлиять на правительство и решить проблему».

Кроме того, несколько сотен иммигрантов - в основном выходцы из Африки и с Азиатского континента - провели стихийный митинг перед зданием парламента в знак протеста против отсутствия у них документов на законное пребывание в Португалии, несмотря на то что они отчисляют в Segurança Social, и потребовать соблюдения своих гражданских прав.

По данным неправительственных организаций, постановления, изданные бывшим Национальным управлением Службы по делам иностранцев и границ в 2016 году, аннулировали нормы законодательства относительно легального въезда иностранцев в Португалию, оставив «в самом суровом подполье» более 90% иммигрантов, которые живут и работают в стране. Речь идет о людях, которые активно вносят свой вклад в систему социального обеспечения, отчисляя более чем 310 млн евро в год.

Ассоциация Solidariedade Imigrante, а также другие группы, представляющие иностранных граждан, предлагают в качестве решения предоставление визы, которая впоследствии может разблокировать весь процесс с бюрократической точки зрения.

«Мы хотим, чтобы проблема была решена, но решена эффективно: чтобы все иммигранты, которые работают и отчисляют в социальное страхование в Португалии, получили визу в паспорте, поскольку они не могут доказать законный въезд в страну после печально известного указа от марта 2016 года. Мы не можем их высылать», - подчеркнул Тимотеу Маседу.

В свою очередь, координатор Левого блока Катарина Мартиньш, присутствовавшая на

манифестации, рассказала журналистам, что вскоре ее партия представит предложения относительно начала процесса легализации. «Левый блок предлагает, чтобы иммигранты, которые производили отчисления в Segurança Social, по крайней мере, в течение одного года, должны иметь документы на жительство, а также доступ к Национальной службе здравоохранения», - пояснила Катарина Мартиньш.

Между тем, группы, поддерживающие иммигрантов в Португалии, также намерены просить аудиенции у Президента Республики, премьер-министра, министра внутренних дел и председателя Социально-экономического Совета.