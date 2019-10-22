Португалия: владельцев пустующих домов в Лиссабоне будут штрафовать

Со следующего года налоговая ставка на муниципальное имущество (IMI) для пустующих зданий в центре Лиссабона будет в шесть раз выше. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на лиссабонский городской совет.

О новой налоговой ставке стало известно после обнародования бюджета столицы на 2020 год.

«Мы будем наказывать тех, кто владеет пустующими зданиями в районах, где люди не имеют доступ к жилью по приемлимым ценам», - рассказал журналистам Жуао Сарайва, советник по финансовым вопросам мэрии. Таким образом, штрафы будут грозить владельцам зданий в районах Санта-Мария-Майор, Сао-Висенте, Эштрела, Мизеркордия и Санто-Антонио.

Всего в Лиссабоне насчитывается 3246 пустующих зданий. Основная цель нововведения — вынудить домовладельцев разсместить недвижимость на рынке аренды, а также пополнить городской бюджет. Чиновники отмечают, что в этом году бюджет города впервые превысил 1,5 млрд евро, это на 8,2% выше, чем в прошлом году.