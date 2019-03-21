Португалия: владельцы Minipreço приняли условия миллиардера Фридмана

Акционеры группы компаний Dia, являющейся владельцем сети супермаркетов Minipreço, в среду в Мадриде поддержали стратегию российского миллиардера Михаила Фридмана. Он предлагал купить до 70% акций Dia взамен на инвестиции в 500 млн евро. По мнению акционеров, это спасет компанию от банкротства.

Михаил Фридман владеет 29% акций Dia. Ранее он объявил, что в ходе публичных торгов (ofertapúblicadeaquisição) намерен приобрести до 70,9% акций. Напомним, в настоящий момент компания ослаблена кризисом, цена за акцию упала до 67 центов. Это значительно меньше, чем Фридман заплатил в 2018 году. Тогда он приобрел 29% акций по стоимости от 3,42 до 3,73 евро за акцию.

По сообщению испанской прессы, Фридман заинтересован в том, чтобы контролировать компанию полностью и готов инвестировать в нее до 800 млн евро.

Напомним, группа компаний Diaзакончила 2018 год с рекордными убытками. Сейчас в сети супермаркетов Minipreço в Испании, Португалии, Бразилии и Аргентине готовятся к массовым сокращениям, будут уволены более двух тысяч человек. По данным испанской газеты Expansión, руководство Diaищет покупателя для аптек Clarel. В Португалии открыты 73 аптеки этой сети.

Михаил Фридман присутствует в группе Dia в качестве акционера с конца июля 2017 года - после того как инвестировал 323 млн евро на приобретение 10% акционерного капитала.