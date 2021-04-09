Португалия: владельцы ресторанов просят посетителей соблюдать правила

Пятница, 09 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: владельцы ресторанов просят посетителей соблюдать правила

Если правила будут нарушаться, у властей появится повод для досрочного закрытия террас.

Владельцы предприятий общественного питания выразили обеспокоенность тем, что многие клиенты не используют маску на террасах.

Особенно важно соблюдать правила в связи с регулярными проверками ресторанов и кафе Министерством внутренних дел и другими представителями властей.

В частности, клиентам напоминают, что маски можно снять в момент еды или питья напитков, но если люди просто сидят и разговаривают на террасе кафе, они обязаны надеть маски, чтобы избежать риска передачи инфекции.

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