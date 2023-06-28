Португалия: владельцы жилья предпочитают краткосрочную аренду
Большинство владельцев местного жилья (AL) отказываются переходить на долгосрочную аренду, если им приходится отказываться от бизнеса.
Владельцы отказываются размещать объекты на рынке долгосрочной аренды, если им приходится отказываться от AL, предпочитая использовать дом «только в отпуске» или продать его.
Вывод основан на предварительном анализе опроса, проведенного в июне 2023 года среди экономических агентов в рамках исследования LA, разработанного Nova SBE.
В ходе опроса были проверены 1820 ответов владельцев и управляющих единицами размещения.
Большинство респондентов считают, что, если они не могут использовать свое нынешнее жилье в качестве AL, после новых мер для сектора, предусмотренных в государственной программе «Больше жилья», «наиболее вероятным» будет начать использовать дом «только в отпуске», «в аренду иностранцам» или продать недвижимость.
«Вариант сдачи дома студентам или долгосрочной аренды [контракты на три года и более] рассматривают лишь менее 15% владельцев» , — подчеркнул экономист Педро Бринка, один из авторов исследования, во время конференция, организованная во вторник Местной ассоциацией размещения в Португалии (ALEP).
Большинство респондентов скептически относятся к мерам правительства для сектора и считают, что пакет Mais Habitação не будет хорошей возможностью для инвестиций, признавая, что, скорее всего, придется сократить расходы, закрыть деятельность или сократить будущие инвестиции .
Большинство AL приносят своим владельцам менее 20 000 евро в год, при этом менее 12 000 евро в 46% случаев.
Около 74% предложений AL доступны для туристов круглый год, и только 11% доступно для бронирования менее шести месяцев в году.
Доходы AL составляют более 60% доходов семейного бюджета только в 39% случаев (включая 16%, где они составляют общий доход семьи).
По предварительным результатам опроса, 62% собственников инвестировали средства в реабилитацию имущества до начала эксплуатации , учитывая, что в 22% случаев здания находились в плохом состоянии и требовали большого объема работ. а еще в 22% случаев здания пустовали.
Только 9% объектов были новостройками. Около 36% владельцев брали кредиты для оплаты имущества или его ремонта.
Что касается региональной концентрации застройки, на Лиссабон приходится 17% распределения AL по всей стране, а на Порту - 7% , а остальные 76% распределяются между другими муниципалитетами.