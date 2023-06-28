Португалия: владельцы жилья предпочитают краткосрочную аренду

Владельцы отказываются размещать объекты на рынке долгосрочной аренды, если им приходится отказываться от AL, предпочитая использовать дом «только в отпуске» или продать его.

Вывод основан на предварительном анализе опроса, проведенного в июне 2023 года среди экономических агентов в рамках исследования LA, разработанного Nova SBE.

В ходе опроса были проверены 1820 ответов владельцев и управляющих единицами размещения.

Большинство респондентов считают, что, если они не могут использовать свое нынешнее жилье в качестве AL, после новых мер для сектора, предусмотренных в государственной программе «Больше жилья», «наиболее вероятным» будет начать использовать дом «только в отпуске», «в аренду иностранцам» или продать недвижимость.

«Вариант сдачи дома студентам или долгосрочной аренды [контракты на три года и более] рассматривают лишь менее 15% владельцев» , — подчеркнул экономист Педро Бринка, один из авторов исследования, во время конференция, организованная во вторник Местной ассоциацией размещения в Португалии (ALEP).

Большинство респондентов скептически относятся к мерам правительства для сектора и считают, что пакет Mais Habitação не будет хорошей возможностью для инвестиций, признавая, что, скорее всего, придется сократить расходы, закрыть деятельность или сократить будущие инвестиции .

Большинство AL приносят своим владельцам менее 20 000 евро в год, при этом менее 12 000 евро в 46% случаев.

Около 74% предложений AL доступны для туристов круглый год, и только 11% доступно для бронирования менее шести месяцев в году.

Доходы AL составляют более 60% доходов семейного бюджета только в 39% случаев (включая 16%, где они составляют общий доход семьи).

По предварительным результатам опроса, 62% собственников инвестировали средства в реабилитацию имущества до начала эксплуатации , учитывая, что в 22% случаев здания находились в плохом состоянии и требовали большого объема работ. а еще в 22% случаев здания пустовали.

Только 9% объектов были новостройками. Около 36% владельцев брали кредиты для оплаты имущества или его ремонта.

Что касается региональной концентрации застройки, на Лиссабон приходится 17% распределения AL по всей стране, а на Порту - 7% , а остальные 76% распределяются между другими муниципалитетами.