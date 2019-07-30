Португалия: власти Алгарве обеспокоены забастовкой водителей

Вторник, 30 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: власти Алгарве обеспокоены забастовкой водителей

Всего в регионе 138 заправок.

Глава Ассоциации отелей и курортов Алгарве (AHETA) Элидерико Виегаш выразил беспокойство насчет назначенной на 12 августа забастовки водителей опасных грузов. По его словам, в курортном регионе есть только 21 заправочная станция, которые работают в аварийных и нештатных ситуациях, всего же в регионе 138 заправок. Такое число станций чиновник оценил как недостаточное. Кроме этого, в Алгарве сейчас пик туристического сезона.

«Я очень обеспокоен, теперь я надеюсь, что забастовка не состоится», - сказал Виегаш.

Чиновники подчеркнули, что в Алгарве 450 тысяч жителей, однако в «высокий» сезон там проживает 1,3 миллиона человек, большая часть из которых туристы, которым необходимо горючее для путешествий по стране.

Напомним, профсоюз водителей опасных грузов объявил о новой забастовке, которая должна пройти 12 августа. Предыдущая забастовка, которая состоялась в апреле, вызвала многочисленные заторы на дорогах и километровые очереди к автозаправкам.

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